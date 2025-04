Nuove iniziative proposte dalle Biblioteche comunali di Siamanna e Gonnoscodina.

La struttura di Siamanna, per oggi, ha previsto un’attività dedicata ai più piccoli. A partire dalle 17 è in programma un pomeriggio di letture ad alta voce e laboratorio creativo per i bambini della scuola dell’Infanzia (dai 3 ai 6 anni). Per potersi iscrivere si può contattare la biblioteca tramite i canali sociale o via mail (bibliotecasiamanna@tiscali.it).

L’appuntamento è negli spazi della struttura, in piazza Funtà Naseddu. Alla “Giornata della Terra”, invece, in programma martedì 22 aprile, è dedicata la nuova iniziativa curata dalla Biblioteca comunale di Gonnoscodina. A partire da lunedì scorso e fino a giovedì 24 aprile sarà allestito uno scaffale tematico, dedicato ai lettori di tutte le età, con letture incentrate sul tema della salvaguardia del pianeta.

