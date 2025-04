Non ci sarà solo la raccolta dei rifiuti abbandonati dagli incivili durante l’inverno, ma a Is Arutas ritornerà anche la sabbia recuperata durante la scorsa stagione grazie alla collaborazione del Corpo Forestale, Polizia locale e barracelli impegnati da sempre nelle operazioni di salvaguardia ambientale.

Sabato 3 maggio si terrà la terza Giornata ecologica del Sinis, promossa dal Comune di Cabras in collaborazione con l’Area marina protetta del Sinis. L’evento si terrà nella spiaggia di Is Arutas e vedrà il coinvolgimento degli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Cabras e Riola Sardo.

«Tornerà a Is Arutas tantissimo quarzo - spiega il direttore dell’Amp Massimo Marras - Solo noi restituiremo alla spiaggia cento chili di sabbia. Molta è stata sequestrata durante i controlli, ma c'è anche quella che è stata trovata dai cittadini durante la pulizia delle case e poi recapitata nei nostri uffici. C’è anche un pacco con dentro venti chili di quarzo arrivato via posta, è di qualcuno che si è pentito di aver portato via la sabbia preziosa del Sinis». E poi quella sequestrata dalla Forestale.

I rappresentanti regionali di Legambiente alle 9.30 condivideranno con gli studenti testimonianze e riflessioni sull’importanza del volontariato nella tutela degli habitat costieri. Alle 11.15 è previsto un momento istituzionale. Alle 11.30 ci sarà la consegna delle magliette e l’assegnazione del titolo di “Sinis Sentinels” agli studenti.

