La direzione generale della Asl 5 e l’ufficio Integrazione ospedale-territorio hanno comunicato alcune variazioni nel calendario di alcuni Ascot (Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriali) in provincia per le prossime settimane. Tra queste cambiano anche gli orari delle strutture di Pompu e Siris. A Pompu, l’ambulatorio di piazza Capitano Leo, sarà operativo mercoledì 17, dalle 14 alle 19. A Siris, invece, l’Ascot di via Nazionale 19, sarà aperto mercoledì 31 luglio, dalle 14 alle 19. Attraverso gli ASCoT, 28 quelli presenti in provincia di Oristano, i cittadini privi del medico di famiglia, muniti di tessera sanitaria e della documentazione sanitaria relativa a farmaci e prescrizioni specialistiche, possono recarsi gratuitamente presso le strutture per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.

