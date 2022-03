Una manovra brusca poi lo scontro violentissimo tra un’auto e una moto. Nella strada di Chenale, che da Ghilarza porta a Norbello, è rimasto a terra gravemente ferito un ventitreenne che era alla guida di una potente due ruote. Il centauro è stato subito trasferito con l’elicottero del 118 all’ospedale di Sassari dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico a una gamba.

L’incidente

Lo scontro è avvenuto intorno a mezzogiorno di ieri. Il ventitreenne di Norbello era in sella alla sua potente moto quando per cause che dovranno essere ben chiarite è finito contro una Volkswagen Golf. Un urto quasi frontale tra i due mezzi, molto violento e il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto mentre il conducente dell’auto e la persona che viaggiava con lui, nonostante lo choc e qualche ferita, sono riusciti a dare subito l’allarme e a chiedere l’intervento dell’ambulanza.

I soccorsi

Sul posto in pochi minuti è arrivato il 118, il personale si è subito reso conto della gravità della situazione: il centauro aveva una gamba semi amputata e altri traumi. Non c'era un minuto da perdere, così è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso che poi ha trasferito il giovane all’ospedale di Sassari. I medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico per cercare di salvargli l’arto.

Gli accertamenti

I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Ghilarza dopo aver effettuato i rilievi stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause che hanno provocato un impatto devastante per il giovane centauro. Secondo i primi accertamenti sembra che ci sia stato un sorpasso poi, per cause che devono essere ancora chiarite, si è verificato lo scontro. La moto è finita contro la Golf mentre il ventitreenne, dopo l’impatto, è volato a terra gravemente ferito.

Valeria Pinna

