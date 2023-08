«Fate qualcosa prima che sia troppo tardi». Alcune famiglie di Norbello lanciano un preoccupato appello per risolvere una situazione di degrado nella quale versa una coppia che abita in via Umberto.

«Da quella abitazione arrivano odori nauseabondi, con condizioni igieniche da terzo mondo», affermano Salvatore Mereu, Graziano Porcu, Maria Rosaria Cuccu, Giandomenico Manca, Domenico Medde. Dall'interno, aggiungono, «arrivano spesso urla, ed è chiaro che qualcosa non va. Lei è una disabile al 100% e allettata, lui soffre di diverse patologie. Tutte le persone che per diversi motivi sono andate a far loro visita», proseguono, «sono scappate via in quanto si convive in mezzo alla sporcizia e agli escrementi umani, ma anche di animali».

Nell'interesse umano e di solidarietà per questo nucleo familiare- sottolineano i vicini- «deve essere fatto qualcosa di concreto per porre fine al degrado. L’ amministrazione e i servizi sociali, ma anche la Asl, conoscono molto bene la situazione, hanno garantito interventi ma non è successo ancora nulla».

Quelle persone, per quanto si sa, in passato hanno rifiutato le offerte di aiuto. Quindi «è assolutamente necessario un provvedimento di imperio, perché evidentemente con le problematiche che hanno non sono in grado di comprendere neppure quale lo stato di drammaticità nel quale stanno vivendo».

