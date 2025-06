Compie undici anni la manifestazione “Su Tusorzu a s’antiga”, una giornata dedicata alla salvaguardia di una delle radizioni agropastorali più sentite nella nostra isola. Domenica 8 giugno, a partire dalle ore 10:30, il Parco di Sant’Ignazio a Norbello ospiterà questo atteso appuntamento, organizzato con passione e impegno dalla Pro Loco del paese guidata da Lucia Pes e dalla Pro Loco della vicina Abbasanta, presieduta da Bruno Arca.

L’evento, condiviso anche dalle rispettive amministrazioni comunali, è ormai diventato una ricorrenza consolidata, richiamando ogni anno numerose persone, desiderose di assistere alla tosatura delle pecore secondo l’antico metodo tradizionale. Verrà infatti riproposto il rito con "sos serros de tundere", ovvero la tosatura manuale, oggi sempre più rara a causa dell’impiego diffuso delle moderne tosatrici elettriche. Un gesto antico, carico di significato e legato a un momento collettivo della vita rurale, che un tempo rappresentava un’occasione di incontro, lavoro condiviso e festa.

“La manifestazione si pone l’obiettivo di salvaguardare questo patrimonio e restituirgli valore - evidenziano le die Pro Loco- anche attraverso momenti conviviali come il pranzo comunitario, che permetteranno ai partecipanti di vivere un’esperienza autentica di aggregazione. Un’occasione per ritrovare il senso profondo di appartenenza e memoria, riscoprendo insieme il piacere di stare insieme, proprio come una volta”.

© Riproduzione riservata