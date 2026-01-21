I cavalieri di Sa Carrela 'e Nanti scenderanno in strada con i dispositivi di sicurezza. È una delle indicazioni emerse durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Salvatore Angieri, convocato per definire le misure da adottare in vista delle manifestazioni carnevalesche in programma a febbraio in provincia. Sul tavolo “A Maimone” a Samugheo, “Sa Carrela ’e Nanti” a Santu Lussurgiu, “Su Puddu” a Sedilo e “Su Marrulleri” a Marrubiu.

«La tutela di questo patrimonio passa anche attraverso la capacità di coniugare il rispetto delle regole con il valore delle tradizioni, affinché le manifestazioni possano svolgersi in condizioni di piena sicurezza per tutti», ha dichiarato il prefetto. Condivisa da tutti i partecipanti la necessità di rafforzare i servizi di vigilanza e controllo su strada nei giorni delle feste.

«Particolare attenzione è stata dedicata alle manifestazioni che prevedono la partecipazione di cavalieri e cavalli. Il sindaco di Santu Lussurgiu ha preannunciato che, in accordo con l’associazione Cavalieri, i fantini indosseranno i dispositivi di protezione individuale – si legge in una nota della Prefettura – e ha ricordato come, a tutela del benessere animale, da diversi anni il tratto di percorso venga liberato dall’asfalto e rivestito con un fondo idoneo».

