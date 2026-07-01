A Cabras sono cominciati gli interventi di disinfestazione contro le blatte, nell'ambito delle attività programmate per la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Le operazioni vengono eseguite con l’impiego degli operai comunali e in collaborazione con la Provincia. Interesseranno progressivamente l'intero territorio comunale di Cabras, Solanas e la

borgata marina di Funtana Meiga. Gli interventi proseguiranno fino al completamento delle attività previste, con l'obiettivo di ridurre la presenza degli insetti e garantire le migliori condizioni igienico-sanitarie, in particolare durante il periodo estivo.

L'amministrazione comunale ha deciso di scendere in campo dopo le numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Per una più lineare organizzazione del lavoro il territorio è stato suddiviso in zone, così da poter operare in maniera organica. Le zone uno, due e tre sono già state oggetto di intervento. Comprendono: corso Umberto, via Mascagni, via Donizetti, via Quattro Mori, via Trieste, via Velio Spanu, via Bologna, piazza Ravenna, piazza G. Zucca, via Danubio, via Tevere, corso Italia, via Carducci, via V. Veneto, via Lombardia, via Emilia, via Toscana, via Galileo Galilei, via Carlo Alberto, via Oristano, via Tharros, via Satta, via Alessandria, piazza Don Sturzo, via Angioy, via Cagliari, via Risorgimento, via La Marmora, via Regina Elena, via Cavallotti, via Roma, via Josto, via Gallura, via Genova e, a Solanas, piazza G. Marongiu e via Principessa Jolanda. A partire da domani si prosegue con le zone quattro e cinque, le quali comprendono via De Castro, via Guicciardini, via Verona, via Kennedy, via Kolbe, via De Gasperi, via Giovanni XXIII, via Puccini, via Boccaccio, via Lepanto, via Garibaldi, via Nuoro e la località marina di Funtana Meiga.

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