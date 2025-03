In occasione della Giornata internazionale delle foreste, sabato 22 marzo, il Comune di Neoneli ospita il convegno dal titolo "Conservazione e gestione delle foreste vetuste mediterranee: la valorizzazione del patrimonio forestale di Neoneli".

L'evento, che si terrà a Casa Cultura Neoneli, a partire dalle 16, vedrà la partecipazione di esperti del settore forestale, docenti universitari e rappresentanti istituzionali, i quali si confronteranno su tematiche relative alla tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale del territorio, con particolare attenzione alle foreste vetuste mediterranee.

Dopo i saluti iniziali delle autorità, aprirà i lavori Salvatore Cau, sindaco di Neoneli, che discuterà delle opportunità offerte dalle foreste di Assai e Costa Niedda per la comunità e per il territorio.

Il convegno proseguirà con l'intervento di Emmanuele Farris, dell'Università di Sassari, che parlerà della biodiversità delle foreste sarde e della loro importanza a livello ecologico. Gianluigi Bacchetta, dell’Università di Cagliari, approfondirà il tema della biodiversità, seguito da Domenico Ruiu, documentarista, che racconterà l'esperienza di gestione forestale di Preda Longa a Loculi come esempio di buone pratiche. Il micologo Renato Brotzu presenterà la ricchezza della biodiversità micologica nel territorio di Neoneli, mentre il professor Mauro Fois evidenzierà il valore ambientale delle foreste vetuste in Sardegna. L’incontro proseguirà con un intervento di Pino Ruiu, Giuseppino Pira, Salvatore Seddaiu e Giovanni Piras dell'Agenzia AGRIS Sardegna, che discuteranno della multifunzionalità delle sugherete. Maurizio Malloci e Maurizio Frongia, dell’Agenzia regionale FORESTAS, concluderanno le relazioni scientifiche parlando della gestione forestale e della tutela del territorio, mentre Simona Pallanza, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, illustrerà i principali strumenti normativi per la gestione delle foreste.

La giornata di sabato si concluderà con un dibattito aperto al pubblico.

Domenica 23 marzo sarà invece possibile prendere parte a un’escursione guidata nella Foresta Demaniale di Assai, un’occasione per esplorare in prima persona questo straordinario patrimonio naturale. Emmanuele Farris coordinatore della sezione Sarda della Società Botanica Italiana, commenta: «Le foreste vetuste sarde sono ecosistemi preziosi, ricchi di biodiversità e di specie endemiche. Tuttavia, sono vulnerabili e richiedono una gestione attenta che sappia bilanciare la conservazione con le esigenze del territorio. La loro tutela è fondamentale per preservare l’equilibrio naturale dell’isola”. Da parte sua il sindaco Salvatore Cau sottolinea: «Questo convegno rappresenta un ulteriore passo verso una gestione sostenibile delle nostre risorse naturali. Le foreste vetuste possono diventare un motore di sviluppo per Neoneli, creando opportunità per il turismo sostenibile e l’economia locale, oltre a garantire la conservazione di un patrimonio naturale inestimabile. È fondamentale che la nostra comunità sia parte attiva in questo processo di valorizzazione».

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Neoneli, è realizzata in collaborazione con l’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura, l’Agenzia Forestas, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, l’Università degli Studi di Sassari, l’Università degli Studi di Cagliari, il Centro Conservazione Biodiversità, la Sezione Sarda della Società Botanica Italiana e Casa Cultura Neoneli.

