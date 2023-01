A Neoneli il nuovo anno si apre con una bella novità: Casa Cultura, inaugurata lo scorso agosto, apre tutti i giorni, dal lunedì al sabato, uniche chiusure il giovedì e il sabato pomeriggio.

«Casa Cultura è diventata a tutti gli effetti ciò che per molto tempo abbiamo sognato: un centro culturale inteso come presidio culturale, sociale, ricreativo tutti i giorni al servizio della comunità neonelese, e speriamo possa diventarlo presto per le comunità di tutto il territorio», sottolinea il sindaco Salvatore Cau.

Ora l’Unione dei Comuni del Barigadu ha fatto un’estensione dell’incarico alla cooperativa La Lettura che gestisce il servizio, le spese aggiuntive (circa 20 mila euro) saranno a carico del bilancio del Comune di Neoneli. Presto sarà inoltre affidato con una gara l’incarico di coordinatore del centro culturale.

«Già a fine 2022 – prosegue il primo cittadino - abbiamo fatto diverse attività, ma ora siamo pronti per partire con la programmazione vera e propria: un info point che serva come informazioni turistiche e per dare sostegno a vario titolo a tutti i cittadini che ne hanno bisogno, corsi di informatica, storia della Sardegna, seminari sull’invecchiamento attivo, incontri con psicologi, incontri specifici con i bambini che devono fare i compiti, presentazioni letterarie, proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, reading. Vogliamo che diventi un punto di incontro, laico e trasversale, dove qualsiasi cittadino possa recarsi per rilassarsi, studiare, lavorare, far giocare i propri figli».

La struttura composta dalla reception, due spazi dedicati ai bambini – uno da 0 a 6 anni, e uno da 6 a 12 anni -, biblioteca, sala convegni, sala lettura-relax, sala co-working, cortile attrezzato, fa parte di un progetto più ampio denominato CCN di cui fanno parte appunto Casa Cultura Neoneli, Casa Comunità Neoneli – un edificio del 1800 dove a breve verrà inaugurato l’Archivio Storico – e Casa Cherchi Neoneli, un’antica casa padronale dove sono in corso di ultimazione i lavori di Iscol@ per la realizzazione dei laboratori per le scuole.

