Brutto incidente questo pomeriggio intorno alle 15.30 a Neoneli.

Un turista tedesco che viaggiava in moto assieme a una donna ha perso il controllo del mezzo sulla provinciale 31, in corrispondenza del bivio per Sorgono, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Entrambi sono rimasti feriti, per fortuna le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza per prendere in carico i feriti e portarli in ospedale, le forze dell’ordine per i rilievi del caso e una squadra dei Vigili del fuoco di Abbasanta che ha messo in sicurezza la strada e prestato i primi soccorsi alla coppia.

(Unioneonline/L)

