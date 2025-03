Tutto pronto a Neoneli per l’appuntamento di domenica con Ritus calendarum. La sfilata partirà alle 15 da piazza Italia e vedrà in scena Sos Corriolos e Sas mascheras ‘e cuaddu di Neoneli, da poco rientrati da Venezia applauditissimi e organizzatori dell’evento con Comune, Pro loco e Regione. Ospiti poi Su Bundhu di Orani, Is Sonaggiaos e S’Urtzu di Ortueri, S’Ainu Orriadore di Scano Montiferro, S’Intibidu di Ardauli e I Mamutzones de Samugheo.

Intanto proseguono gli eventi organizzato nel paese del Barigadu a Casa Cultura. Tutti i lunedì e i venerdì, alle 17, ludoteca e animazione per bambini dai 3 agli 11 anni a cura di Zerocento. Tutti i giovedì, alle 15, lo sportello Informa Barigadu a cura di Studio e progetto 2.

Stesso giorno e stessa ora, curato dalla coop L’Arca lo sportello Soldale, un servizio di supporto per la prenotazioni di visite mediche, esami, trasporto per visite programmate e altre necessità di carattere socio-sanitario. Tutti i venerdì, alle 15, sarà attivo l’Angolo dei compiti.

E poi ancora date riservate al corso di informatica. Sabato 22, alle 16, sarà invece proposta la Giornata internazionale delle foreste con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio forestale di Neoneli.

