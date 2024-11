Il Comune di Neoneli, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, per domani 25 novembre alle 17,30 a Casa Cultura, organizza il convegno informativo “Resistenza agli antibiotici e approccio one health: un problema per uomo, animali e ambiente”.

«In Sardegna, l’uso di antibiotici è tra i più alti d’Italia, e un utilizzo eccessivo o improprio di questi farmaci contribuisce allo sviluppo della resistenza antimicrobica. Questo fenomeno è particolarmente preoccupante perché riguarda non solo la salute umana, ma anche quella animale e ambientale. Per affrontare questa problematica, il convegno si propone di esplorare l’interconnessione tra questi tre ambiti, attraverso un approccio integrato noto come one health», spiegano dal Comune.

E l’assessora comunale alle Politiche Sanitarie Mariella Demontis aggiunge: «Uno dei temi più urgenti per la salute globale è rappresentato dal progressivo aumento del fenomeno dell’antimicrobico resistenza. Ogni volta che usiamo gli antibiotici in modo scorretto, diamo ai batteri la possibilità di diventare più forti e resistenti, rendendo così più difficile curare infezioni comuni e mettendo a rischio la salute di tutti. Vista l’attualità di tale argomento, invitiamo tutti a partecipare a questo incontro, durante il quale si metterà in evidenza l’interconnessione tra salute umana, animale e ambientale attraverso il dialogo tra professionisti dei rispettivi settori».

Durante l'incontro, interverranno esperti di diversi settori: Maura Fiamma (ASSL Nuoro), approfondirà la gestione della salute pubblica e il ruolo degli antibiotici nel contesto sanitario locale, Simone Dore (Istituto Zooprofilattico della Sardegna), esaminerà l’impatto della resistenza agli antibiotici sugli animali; Aurora Piazza (Università degli Studi di Pavia), discuterà la stretta connessione tra salute umana, animale e ambientale nell’ambito dell’approccio one health. L’evento offrirà un’opportunità per comprendere le cause, le implicazioni e le strategie innovative per prevenire e contrastare la diffusione della resistenza antimicrobica, promuovendo un uso più consapevole degli antibiotici e una salute sostenibile per l’intero ecosistema.

