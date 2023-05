È stato solo un primo test per un piccolo gruppo di camminatori, ma i giudizi sono positivi. Il cammino “ sardo” stile Santiago, di 25 km, come anticipato qualche settimana fa da don Ignazio Serra della pastorale del turismo, ha avuto fatto registrare dei buoni riscontri.

I pellegrini sono partiti da S'Angelu di Neoneli, passando da Ardauli, chiesa San Quirico, Tadasuni, chiesa campestre San Michele, Zuri, Soddi, arrivo a Ghilarza in piazza San Palmerio.

Tra i partecipanti Teresa Cau di Siamaggiore che ha fatto ben due volte il cammino di Santiago: «Non abbiamo nulla da invidiare a quel percorso, anzi la nostra biodiversità è vincente». Le prossime tappe saranno da Ghilarza a Fordongianus via Trempu sino a San Lussorio.

«Entro l'anno – spiega don Ignazio - tracceremo il percorso ad anello, diviso in 4 tappe, per un totale di 70/80 km dove indicheremo i punti sosta, dove mangiare e dormire per poi riprendere l'indomani il cammino».

