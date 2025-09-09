Prosegue il Progetto “Polis” negli uffici postali della provincia di Oristano.

Altri due uffici postali provinciali, Albagiara e Sini, sono interessati dagli interventi previsti dal Progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. I lavori presso le due sedi comprendono la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del confort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del confort ambientale.

Inoltre, alla riapertura sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” INPS direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà la continuità di tutti i servizi attraverso sportelli dedicati alla clientela dei due uffici. I cittadini di Albagiara potranno recarsi presso l’ufficio postale di Usellus, con orario dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Per la clientela di Sini è stato invece attivato lo sportello dedicato presso l’ufficio postale di Baressa, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Per eventuali esigenze i cittadini di Albagiara e di Sini possono fare riferimento anche la sede di Terralba, in via Piave, 4, aperta con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. A disposizione anche un ATM Postamat per il prelievo di denaro contante e tutte le operazioni disponibili. Gli interventi previsti presso gli uffici di Albagiara e Sini avranno una durata stimata di circa 15 giorni lavorativi.

