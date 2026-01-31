Passo importante a Busachi con il via libera da parte del Consiglio comunale al Piano particolareggiato del centro storico. Nel paese del Barigadu se ne parlava da tempo e l’esigenza di procedere in tal senso era tra le più sentite dal momento che diverse persone, nel corso degli anni, per la mancanza di questo strumento urbanistico, non hanno potuto mettere mano agli immobili di proprietà nel centro storico del paese e sono stati costretti o ad acquistare in altri centri.

«L’Amministrazione comunale aveva inserito nel proprio programma questo punto e abbiamo dato l'incarico per procedere il 24 gennaio del 2021 allo studio dell'architetto Franco Galtieri. Si è trattato di un lavoro molto lungo, che ha richiesto quattro anni di tempo per cercare di adeguare il Piano a quello approvato nel 2001 da parte del Consiglio comunale», spiega il sindaco Giovanni Orrù.

Ora ogni singolo immobile ha una propria scheda in base alla quale i proprietari potranno intervenire seguendo anche le prescrizioni urbanistiche della Regione. «La necessità di aggiornare questo Piano è nata dalla richiesta di numerosi cittadini che, una volta presentati i progetti, non potevano portare avanti le opere di recupero, di adeguamento e di ristrutturazione dei loro caseggiati, tant'è vero che alcuni giovani pur disponendo nella propria comunità di fabbricati di loro proprietà hanno dovuto rinunciare per andare a investire le proprie risorse in altri comuni», aggiunge il sindaco.

Il documento, che contiene indicazione anche sugli interventi pubblici su strade e piazze, prima di approdare in aula è stato illustrato ai tecnici e ai cittadini. Ora sarà pubblicato all’albo del Comune e sul Buras regionale. Gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare ulteriori osservazioni prima di arrivare all’adozione definitiva. «L’obiettivo dell'amministrazione è che questo nuovo piano diventi operativo prima dell'estate», conclude Orrù.

