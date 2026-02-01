La Pro Loco sedilese ha un nuovo volto femminile alla sua guida. Rina Calia, è stata eletta presidente durante l'assemblea dei soci, succedendo a Pietro Carta, ex sindaco del paese, che è stato alla testa dell'associazione per tre mandati consecutivi.

La Calia è la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia della Pro Loco nata nel 1980.

Al suo fianco, il nuovo direttivo è composto da Pierangela Ciulu come vicepresidente, Salvatorica Carta segretaria e Pietro Caria tesoriere. Completano il gruppo dirigente Marisa Carta, Pino Faedda e Giuseppe Licheri.

