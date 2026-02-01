l’incidente
01 febbraio 2026 alle 15:39
Aidomaggiore, auto esce fuori strada e si ribaltaSul posto i vigili del fuoco, il ferito in ospedale in codice giallo
Incidente questa mattina ad Aidomaggiore, lungo una strada di penetrazione agraria.
Un’auto per motivi in corso di accertamento è finita fuori strada ribaltandosi.
Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che ha prontamente prestato il primo soccorso al ferito, affidandolo poi al servizio sanitario che lo ha trasportato al pronto soccorso in codice giallo.
L’area e il veicolo sono stati messi in sicurezza.
