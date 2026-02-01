Chiusura della via Santa Baarbara ad Aidomaggiore dopo la caduta di massi dal costone. È di sabato l’ordinanza firmata dal sindaco Antonello Virdis che, insieme ai vigili del fuoco, ha effettuato il sopralluogo in località “Solidone”, a seguito del distacco di massi dalla parete rocciosa sovrastante la via Santa Barbara. Un episodio probabilmente legato alle continue e forti piogge degli ultimi giorni.

«La porzione di roccia non ha coinvolto la carreggiata della via Santa Barbara in quanto si è riscontrato l’esaurimento della traiettoria al di fuori della fascia stradale», si legge nell’ordinanza dove si precisa anche che «la squadra vigili del fuoco ha, nell’immediato, effettuato una verifica mirata a scongiurare l’eventuale presenza di persone o cose coinvolte nel movimento franoso».

Resta comunque il pericolo di nuovi smottamenti e da qui, in attesa di verifiche più approfondite sulle cause e sulla vastità del fenomeno, il sindaco, per tutelare l’incolumità pubblica, ha disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale della via Santa Barbar dall’intersezione con via Cagliari sino al cimitero. Sarà così sino a quando verranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

