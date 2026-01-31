Rivoluzione nel conferimento del secco nei paesi del Guilcier. Da marzo, infatti, si dovrà conferire unicamente dentro i nuovi mastelli dotati di codice di lettura per le singole utenze che presto saranno consegnati ai cittadini. Al momento, a livello di costi per l’utenza non cambia nulla.

La tariffa a peso scatterà con il nuovo appalto tra qualche anno, ma intanto dall’Unione dei Comuni del Guilcier, che gestisce il servizio, volevano capire la situazione. «La normativa prevede una tassazione puntuale. Non essendo ancora pronti ad applicarla vogliamo avviare un servizio di sperimentazione che ci accompagni al prossimo appalto, tra 3-4 anni.

Vogliamo testare la reazione dei cittadini e abituarli a questa novità che sarà introdotta in futuro. Ci servirà a vedere e valutare la produzione del rifiuto secco da parte delle utenze. Il sistema dei mastelli ci consente di studiare per il prossimo appalto un servizio migliore e più consono alle esigenze del territorio», afferma il, presidente dell’Unione e vicesindaco di Paulilatino Serafino Oppo.

Convinto della bontà dell’iniziativa il sindaco di Boroneddu Angelo Mele, che afferma: «Sicuramente è una novità positiva perché si evitano i furbetti che on pagano la Tari, con il codice nei mastelli è infatti più semplice scovare chi non paga».

Il collega di Ghilarza Stefano Licheriu mette in evidenza un altro aspetto: «Ci siamo resi conto che alcune famiglie mettono fuori diverse buste di rifiuto secco e differenziando questi non dovrebbe accadere, occorre ridurre il rifiuto secco. Se poi capita di averne in quantità maggiore, deve essere conferito all’isola ecologica e non con il porta a porta.

Licheriu ricorda inoltre: «Il nostro territorio ha iniziato con la raccolta differenziata nel 2004, ci eravamo aggregati alla Comunità montana del Montiferru. In questi anni abbiamo raggiunto ottimi risultati, resta alto il conferimento del secco».

La Cosir, la ditta che gestisce l’appalto dei rifiuti, dal 2 febbraio si provvederà alla distribuzione dei nuovi mastelli per il conferimento del secco dotati di tag per il tracciamenti. La distruzione avverrà con la modalità della consegna porta a porta presso l’indirizzo dell’utenza Tasi nella fascia oraria tra le 14 e le 18.

Ad Abbasanta dal 2 al 14 febbraio, a Norbello dal 16 al 20 febbraio, a Paulilatino dal 23 al 27 febbraio, ad Aidomaggiore dal 2 al 6 marzo, a Boroneddu, Tadasuni e Soddì dal 9 al 13 marzo e infine a Ghilarza dal 13 al 31 marzo.

