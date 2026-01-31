Sono stati approvati dalla maggioranza di centrodestra e il voto contrario dal Campo Largo dichiarazioni programmatiche, bilancio e Dup della Provincia. Un passaggio istituzionale importante che segna di fatto l’avvio della nuova fase guidata dal presidente Paolo Pireddu.

Illustrando le linee di mandato, il presidente le ha definite come “il punto di partenza per dare un nuovo impulso allo sviluppo dell’intera provincia, superando frammentazioni e isolamento, ma soprattutto costruendo con i Comuni un percorso basato su collaborazione e responsabilità». Tra le priorità spiccano messa in sicurezza della rete viaria provinciale, potenziamento del trasporto pubblico, e un piano straordinario per gli edifici scolastici,

Spazio anche alla transizione energetica, con l’installazione di impianti da fonti rinnovabili sugli immobili provinciali e la creazione della Comunità Energetica Rinnovabile. Sul fronte sanitario, annunciato un impegno specifico sulla prevenzione della West Nile, attraverso monitoraggi scientifici, interventi mirati e un coordinamento più stretto con le autorità competenti.

La strategia di sviluppo punta inoltre sulla valorizzazione turistica costruita insieme ai Comuni, sul sostegno ai grandi eventi e su una promozione coordinata dell’offerta territoriale. Centrale anche il rilancio delle infrastrutture strategiche, dal sistema portuale a quello aeroportuale.

