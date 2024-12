In vista del periodo di festività natalizie sono stati rimodulati i turni degli Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale della provincia di Oristano.

A comunicarlo è la direzione generale e la direzione socio-sanitaria della Asl 5 di Oristano e la Struttura Dipartimentale “Integrazione Ospedale-Territorio”. Tra gli ambulatori coinvolti nella rimodulazione che avverrà a partire dal 23 dicembre, anche quelli di Villaurbana, Siris, Pompu e Masullas. A Villaurbana, l’ASCoT di via Ottorino Angius, negli ultimi giorni del 2024, sarà aperto lunedì 23, dalle 9 alle 14, venerdì 27, dalle 14.30 alle 19.30, e lunedì 30, dalle 9 alle 14.

Il servizio è riservato ai pazienti rimasti senza medico di base di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia. A Siris, la struttura di via Nazionale 19, aprirà lunedì 23 dalle 8.30 alle 13. 30 per chi non ha medico di base del paese. A Pompu, l’ambulatorio di piazza Capitano Leo, aprirà lunedì 30, dalle 8.30 alle 13.30 per i pazienti senza medico di base del paese. A Masullas, infine, il turno dell’ASCoT, in via Vittorio Emanuele 34, previsto giovedì 26, è stato posticipato a venerdì 27, dalle 9 alle 14, mentre il turno previsto lunedì 30 sarà attivo dalle 9 alle 14.

Nel 2025, invece, sempre a Masullas, i turni previsti giovedì 2 e lunedì 6 gennaio saranno recuperati martedì 7 gennaio dalle 12 alle 19. Il servizio è a disposizione dei pazienti rimasti senza medico di famiglia di Masullas, Mogoro, Baradili, Baressa, Gonnosnò, Morgongiori, Siris, Pompu, Sini e Simala.

