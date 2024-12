A Santa Giusta sarà un Natale all'insegna della tradizione lagunare. Da venerdì 13 a domenica 15 dicembre andrà in scena l'evento “Natale in Laguna con is fassonis", rassegna di eventi promossa dall'amministrazione comunale insieme alla Pro Loco e all'associazione Fassoneris, nata alcuni mesi fa per avvicinare i giovani alla regata dei fassonis, per evitare che questa venga persa. I protagonisti di questo Natale insolito saranno infatti anche le antiche imbarcazioni.

Si comincia venerdì alle 19 con il concerto nella basilica con Marino Derosas e Denise Gueye Sabato alle 10, l'apertura della mostra “Is Fassonis” e del “Presepe Lagunare” nel centro civico. Poi ci sarà l'apertura dei mercatini natalizi, i laboratori creativi e tante attività natalizie per i bambini. Alle 13 la degustazione gratuita di pasta con le cozze.

Dalle 15,30 ancora laboratori creativi e alle 19 il concerto di Natale nella basilica a cura del coro polifonico di Santa Giusta Prevista inoltre l'esibizione del gruppo folk Mindizzu 19.30 degustazione gratuita di pesce arrosto e poi balli sardi con Giuliano Armas. Domenica nuovamente mostre, musica e degustazioni. La mostra “Is Fassonis” e il “Presepe Lagunare” rimarranno aperti dal 16 al 23 dicembre, dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio 2025 dalle 16 alle 19.30.

Come ha spiegato l'assessora alla Cultura durante la presentazione dell'evento, Elena Cossu, l'obiettivo è quello di far parlare e raccontare la regata dei fassonis durante tutto l'anno e non solo in occasione dell'evento. La Regione per la manifestazione ha concesso un contributo di 40 mila euro. Il Comune ha compartecipato invece con 10 mila.

