L'allarme è scattato alle 14 di ieri pomeriggio: la sala operativa della Capitaneria di porto di Oristano ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una coppia di cittadini olandesi, che segnalava di essere rimasta incagliata con la propria imbarcazione – una barca a vela lunga 15 metri – sul fondale sabbioso davanti a Is Arenas, a Narbolia. A intervenire la Guardia costiera di Oristano, con la motovedetta CP 2101 e il battello pneumatico G.C. B171.

Il personale, giunto sul posto, ha verificato il buono stato di salute della coppia di olandesi e l'integrità dell'imbarcazione, ancora incagliata sul fondale. Dopo aver diffidato il comandante, la società armatrice e la società proprietaria dell’imbarcazione – ai sensi della Legge 979 del 1982 “Legge quadro sulla difesa del mare” – affinché ponessero in essere ogni misura necessaria a prevenire ed evitare qualsiasi forma di danno all’ambiente, l’imbarcazione è stata disincagliata da parte di un'idonea unità navale appartenente a ditta specializzata dell’oristanese.

La barca a vela ha così potuto riprendere la propria navigazione verso il porto turistico di Bosa Marina, dove è arrivata attorno alle 19. Per i due occupanti non sono state necessarie cure sanitarie, nonostante fossero visibilmente scossi per l'accaduto.

