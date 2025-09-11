Le gesta sportive di Alessia Orro, campionessa olimpica e del mondo di pallavolo femminile, saranno presto celebrate in un murale all’ingresso del paese. L’annuncio è arrivato dal sindaco Gian Giuseppe Vargiu durante la commovente cerimonia di accoglienza dell’atleta azzurra, appena rientrata da Bangkok, dove è stata tra le protagoniste della storica vittoria dell’Italia ai Mondiali e insignita del titolo di miglior giocatrice del torneo.

«Ne abbiamo già discusso in Giunta – ha spiegato Vargiu – si tratta ora solo di formalizzare gli atti. Realizzeremo un’opera importante che darà lustro al paese, perché Alessia rappresenta per noi qualcosa di straordinario, non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano».

Il murale, che sorgerà su una grande parete ben visibile a chi entra in paese, sarà il simbolo del riconoscimento collettivo a una campionessa che con talento, sacrificio e umiltà ha saputo portare in alto i colori dell’Italia e della sua comunità d’origine. Un tributo che resterà nel tempo, esempio per i giovani e motivo d’orgoglio per tutti i concittadini.

