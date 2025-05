L’amministrazione comunale di Narbolia, guidata dal sindaco Gian Giuseppe Vargiu, anche per l’estate 2025 promuove la Ludoteca estiva dedicata ai bambini dai 4 agli 11 anni. Un servizio fondamentale per le famiglie, soprattutto per chi lavora e non ha la possibilità di affidare i figli ad altre persone durante il periodo estivo.

L’attività si svolgerà dal 3 giugno al 29 agosto, dal lunedì al venerdì, con orario 8-12, a eccezione della pausa prevista dall’11 al 22 agosto. Oltre a rappresentare un importante supporto organizzativo per i genitori, la Ludoteca offre ai più piccoli momenti di socializzazione, gioco e apprendimento in un ambiente sicuro e stimolante.

Le adesioni devono essere presentate entro il 9 giugno. Per informazioni dettagliate, modulistica e iscrizioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali o visitare il sito istituzionale del Comune.

