Anche nell’Oristanese dove i cambiamenti climatici rendono sempre più gravi e frequenti gli incendi, si potrà contare su uno strumento concreto e innovativo. È stata presentata presso il Sinis Golf Club nella pineta Is Arenas, la piattaforma Forest Fire Assistant, un sistema digitale all’avanguardia. Ideato per prevenire e gestire meglio gli incendi.

Si tratta di una web app che raccoglie, elabora e restituisce in tempo reale i dati provenienti da stazioni meteorologiche installate nel territorio. Queste informazioni permettono di individuare precocemente le situazioni di rischio, attivando tempestivamente misure di allerta e prevenzione.

A rendere possibile questo passo avanti nella lotta agli incendi è stata la collaborazione strategica dell’Agenzia Forestas , partner chiave del progetto in Sardegna. L’ingegnere forestale argentino Joan Cuevas, ideatore del sistema, ha illustrato nel dettaglio il funzionamento della piattaforma. «Non si tratta solo di raccogliere dati- ha spiegato- ma di trasformarli in strumenti decisionali immediati per operatori forestali, protezione civile e comunità locali».

Due le stazioni meteo installate in provincia di Oristano: una presso la base del Corpo Forestale a Fenosu, l’altra all’interno dell’Is Arenas Golf. Quest’ultima, grazie alla disponibilità della struttura privata, rappresenta un modello di cooperazione pubblico-privato che può fare la differenza nella gestione del rischio ambientale. «Questo progetto – evidenzia la reresponsabile del progetto Sara Maltoni- – è molto più di una sperimentazione tecnologica: E’ un investimento per la sicurezza dei nostri territori. Forest Fire Assistant offre alle comunità uno strumento di protezione efficace, ma anche un’occasione per capire l’importanza della prevenzione e della collaborazione. Solo unendo le forze possiamo fare fronte agli incendi in modo sistemico e duraturo».

L’iniziativa si inserisce nel quadro più ampio del progetto europeo Fire -Res, che mira a creare un’Europa più resiliente al fuoco attraverso 34 azioni innovative in altrettanti “Living Lab”, veri e propri laboratori territoriali dove istituzioni, imprese e cittadini sperimentano insieme soluzioni per contrastare gli incendi. «Forest Fire Assistant – assicura Maltoni- non è solo uno strumento digitale, ma un tassello importante di una strategia che mette insieme scienza, tecnologia e partecipazione civile».

Alla presentazione hanno preso parte il sindaco di Narbolia Gian Giuseppe Vargiu, il direttore del servizio territoriale di Forestas Maurizio Mallocci, rappresentanti di Prefettura, Corpo Forestale, Protezione civile, associazione di volontariato nucleo operativo soccorso.

