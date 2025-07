Si preannuncia molto animato il Consiglio comunale convocato dal sindaco Alfonso Marras per martedì 22 luglio alle ore 10, nella sala consiliare Pietro Mereu.

All’ordine del giorno figurano cinque punti, tra cui spicca l’approvazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto 2024 e la conseguente variazione al bilancio triennale 2025-2027.

Sarà interessante osservare come verranno impiegate le risorse disponibili. Seguirà la presa d’atto del documento di programmazione relativo alla gestione associata del Plus del distretto Ghilarza-Bosa per il 2025. Tuttavia, il dibattito potrebbe infiammarsi con le interpellanze, terreno fertile per le tensioni tra maggioranza e opposizione, protagoniste di aspri confronti negli ultimi mesi.

In chiusura, l’aula sarà chiamata a nominare un nuovo membro della commissione per gli elenchi dei giudici popolari e un rappresentante nella Commissione Ambiente e Governo del Territorio.

