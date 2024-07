È stata accolta con grande soddisfazione dall’amministrazione comunale la notizia che Narbolia sarà uno dei dodici Comuni in tutta la Sardegna a beneficiare di un finanziamento di oltre mezzo milione di euro per la realizzazione dell’asilo nido.

«Il progetto della struttura, già esistente – evidenzia il sindaco Gian Giuseppe Vargiu - è stato presentato in partenariato con i vicini Comuni di Milis e Tramatza». «Il nostro Comune - aggiunge il sindaco - ha ottenuto esattamente un contributo di di 576mila euro nell'ambito del bando Pnrr "Futura" per la realizzazione di un asilo nido al servizio dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni».

La nuova struttura colma una lacuna che si faceva sentire nel territorio e sarà un supporto fondamentale per la genitorialità e per la conciliazione tra lavoro e famiglia.

«Offrirà un nuovo servizio essenziale alla nostra comunità – sottolinea il sindaco Vargiu - e per questo ringraziamo i colleghi delle altre amministrazioni comunali e gli uffici che hanno collaborato per il raggiungimento di questo importante traguardo». «Forniremo appena possibile – conclude – ulteriori aggiornamenti sull'avanzamento dei lavori».

La costruzione dell’asilo nido si inquadra in una serie di scelte strategiche in campo sociale e dei servizi che il Comune vuole mettere in campo per frenare lo spopolamento e per consentire che soprattutto le giovani coppie rimangano in paese.

© Riproduzione riservata