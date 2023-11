Insieme alle manifestazioni predisposte dall’amministrazione comunale, che si svolgeranno durante le festività natalizie e di fine anno, si rinnova quella a carattere solidale organizzata dalla Pro loco di Narbolia.

L’8 dicembre, infatti, a sostegno della fondazione che si occupa dell’assistenza medica per i malati di tumore, si potrà acquistare una stella di Natale presso l'apposito stand dei mercatini natalizi.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza del gesto benefico in favore di persone che ne hanno un grande bisogno. La stessa Pro Loco sempre per l'8 dicembre organizza i mercatini natalizi ai quali invita artigiani, hobbisti, produttori agroalimentari o associazioni solidali per proporre i loro prodotti.

