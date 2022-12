Con un evento che si terrà domani pomeriggio dalle 17.30 nell’ambito della manifestazione “ Omines, Ammentos” che vedrà ospiti i Tenores di Neoneli, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gian Giuseppe Vargiu, premia atleti. società e scuole che hanno dato lustro al paese.

Assente giustificata per impegni di campionato la campionessa di volley Alessia Orro (sarà collegata via telefono), i premiati per il calcio sono gli allievi provinciali che hanno vinto la classifica disciplina e la prima squadra promossa in Prima Categoria. Riconoscimenti anche per le canoiste Anita Testa e Michela Zucca, che nelle gare interregionali hanno raggiunto più volte i primi posti. Premio per Il nuotatore Lorenzo Zucca, primo ai campionati invernali e estivo negli Esordienti 100 rana, 100 farfalla, 50 stile libero, 200 farfalla.

Ed ancora Francesco Sonis, di madre narboliese, maestro internazionale e facente parte della nazionale di scacchi con cui ha partecipato alle Olimpiadi. Per la pallavolo, premio alla Sun volley San Vero Milis, che gioca e si allena da anni nella palestra comunale e vincitrice del campionato provinciale Under 12 maschile e qualificazione ai play off serie F Maschile, prima D Femminile. Sul podio anche la scuola Media dello scorso anno per aver vinto il concorso della fondazione “Mont'e Prama”.

