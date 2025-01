La ventiduesima edizione della “ Sagra della zipula”, zipuas a bentu, si svolgerà il 30 marzo. Ad annunciarlo il presidente della Pro loco Gianni Vargiu, che insieme al direttivo della associazione sta lavorando per preparare un evento ormai storico e destinato a richiamare in paese migliaia di persone, attratte da un appuntamento che ogni anno cresce per qualità delle produzioni proposte e arricchita dai tanti eventi collaterali proposti.

La manifestazione, che ha il sostegno di Comune e Regione, proporrà un intenso programma che animerà l’intera giornata. Il momento clou sarà nel primo pomeriggio con la degustazione delle zipole e altre fritture della ricca tradizione isolana.

L’edizione 2025, è particolarmente attesa perché la tipicità narboliese può vantare del prestigioso riconoscimento, di marchio Prodotti Agroalimentari Tipici, che gli vale il titolo di eccellenza, ufficialmente riconosciuta nel panorama gastronomico italiano.

Uno sforzo organizzativo importante e una grande mole di lavoro da parte delle donne che lavoreranno non meno di 200 chili di farina per distribuire a tutti una delle specialità più apprezzate in occasione del carnevale.

