Proseguono senza sosta i preparativi per l’attesa ventiduesima edizione della “Sagra della zipula”, zipuas a bentu, che si terrà il 30 marzo a Narbolia. Il presidente della Pro loco Gianni Vargiu, insieme al direttivo della associazione e alle volontarie, è al lavoro per preparare al meglio una manifestazione ormai storica e destinata a richiamare in paese migliaia di persone, attratte da un appuntamento che ogni anno cresce per qualità delle produzioni proposte e arricchita dai tanti eventi collaterali proposti.

La manifestazione, che ha il sostegno di Comune e Regione, proporrà un intenso programma che animerà l’intera giornata. Il momento clou sarà nel primo pomeriggio con la degustazione delle zipole e altre fritture della ricca tradizione isolana.

L’edizione 2025 è particolarmente attesa perché la tipicità narboliese può vantare del prestigioso riconoscimento di marchio Prodotti Agroalimentari Tipici, che gli vale il titolo di eccellenza, ufficialmente ora riconosciuta.

