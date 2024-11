I carabinieri della compagnia di Oristano, in collaborazione con quelli del Nucleo cinofili dello Squadrone Eliportato "Cacciatori" di Sardegna, hanno eseguito una perquisizione all'interno di una casa ad Assolo sequestrando diverse munizioni di vario calibro (3 cartucce cal. 9, 17 cal. 24, una cal. 20 ed una cal. 30.6 Springfield), tutte detenute in assenza di qualsiasi titolo, uno strumento per il caricamento di polvere nelle cartucce e circa sei grammi di marijuana.

L'attività è stata resa possibile grazie al fiuto di "Rea", una femmina di pastore tedesco del Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna che, anche in altre occasioni, ha consentito di rinvenire armi e munizioni nascosti in luoghi inaccessibili.

Un 63enne, già noto alla forze dell'ordine, è stato denunciato per detenzione illegale di munizioni nonché segnalato al Prefetto di Oristano quale assuntore di sostanze stupefacenti.

