Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio a Baratili San Pietro.

Il giovane in sella a una Yamaha 125 era diretto verso il centro abitato quando in via Roma, a ridosso dell’edicola, ha perso il controllo della sua moto terminando la corsa contro una Fiat Panda regolarmente parcheggiata.

L’urto tra i due veicoli è stato tremendo; il centauro è stato sbalzato dalla sella e scaraventato a diversi metri dal luogo dell’incidente.

I soccorsi sono stati immediati, sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118.

Il medico di turno del servizio di emergenza, vista la gravità delle lesioni riportate dal ferito, ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il velivolo dell’Areus è atterrato nel campo sportivo di Baratili e ha trasferito il ragazzo al Brotzu di Cagliari, in codice rosso. Le sue condizioni sono state giudicate gravissime.

