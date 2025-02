L’amministrazione comunale di Morgongiori intende organizzare un soggiorno socio-culturale in Polonia, a Cracovia e dintorni, dedicato alla popolazione residente dai 60 anni in su. Il viaggio è stato programmato per il mese di giugno.

A questo proposito, l’ente comunale invita gli interessati a partecipare alla riunione informativa, che si svolgerà nel salone delle ex Scuole elementari del paese, venerdì 28 febbraio, alle 18. Il soggiorno è dedicato ai cittadini residenti a Morgongiori dai 60 anni in su (già compiuti o comunque appartenenti alle persone della classe 1965).

Gli interessati potranno rivolgersi alla responsabile del Servizio, Assistente Sociale Dott.ssa Silvia Masala, presso l’Ufficio Servizi Sociali.

