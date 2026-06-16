Grande successo, a Morgongiori, per la terza edizione del progetto per la promozione della cultura della legalità “VIVERMEGLIOINSIEMELACOMUNITA2026”. Sono state circa 500 persone, arrivate da tutta la Sardegna, ad affollare “Casa Contu”, per l’evento organizzato dal Comune, in collaborazione con la Pro loco, che ha visto protagonista Sigfrido Ranucci, autorevole giornalista d’inchiesta italiano conduttore di Report, e Mauro Pili, anche lui giornalista d’inchiesta, in un dialogo sul tema della legalità, moderato da Enrico Fresu. Un incontro di oltre due ore, che ha suscitato interesse e attenzione nel pubblico presente. “Un successo sperato che si è rivelato tale andando al di là delle nostre aspettative più rosee – commenta il sindaco, Paolo Pistis - significativo del fatto che credere nei nostri progetti più virtuosi e lungimiranti è la strada giusta per giungere al conseguimento di obiettivi sempre più grandi e ambiziosi per Morgongiori e la comunità morgongiorese. Un ringraziamento allo Staff comunale, alla Fondazione Associazione “Alziator” e alla Pro loco per l’alacre lavoro. Grazie ai cittadini che hanno partecipato numerosi. Continuiamo così nel perseguire il bene comune con coraggio e competenza”.

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