Nel weekend è prevista una nuova iniziativa organizzata dalla Pro loco di Morgongiori. L’associazione, infatti, ha programmato per sabato la “Giornata Micologica”. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati e l’appuntamento consisterà in una mattinata in compagnia alla ricerca di funghi, che poi verranno analizzati dagli esperti dell’associazione “AMA” di Arborea.

“Una richiesta – commenta il presidente della Pro loco Costantino Statzu – arrivata da alcuni soci e che abbiamo accolto subito. Sarà un’occasione per socializzare e stare insieme”. Il programma prevede alle 9 il ritrovo nella pineta di “Is Benas”, località del territorio del Monte Arci. Dopo la mattinata alla ricerca dei funghi, alle 13 circa è previsto il pranzo collettivo negli spazi all’aperto, tempo permettendo, all’interno della pineta. (g.pa.)

© Riproduzione riservata