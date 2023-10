Il Comune di Morgongiori comunica che entro il 16 ottobre si potranno presentare le domande per ottenere la borsa di studio, per l’anno scolastico 2022/2023, con destinatari gli studenti che hanno frequentato la scuola pubblica secondaria di primo e secondo grado.

L’ente ha messo a disposizione 1.000 euro che suddividerà in 6 borse di studio: 3 per le Secondarie di I° grado (200 euro, 180 euro e 120 euro) e altrettante per la Secondaria di II° grado (sempre da 200, 180 e 120 euro).

Per poter beneficiare dell’assegno gli studenti, oltre alla presentazione della Certificazione Isee, dovranno aver ottenuto la promozione alla classe successiva, senza debiti formativi, con una votazione non inferiore al 7 per la secondaria di II° grado e di 8 per quelli che hanno terminato la secondaria di I° grado e accedono a alla prima classe della secondaria di II° grado.

Il modulo di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune e presso l’Ufficio Amministrativo (aperto dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì).

© Riproduzione riservata