Morgongiori, in arrivo 300mila euro per la strada comunale di "Is Benas"Il tratto è molto percorso da cittadini e visitatori che vogliono ammirare le bellezze del territorio
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Nelle scorse settimane il Comune di Morgongiori ha ottenuto un finanziamento per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della strada comunale di “Is Benas”. La somma ricevuta, attraverso un finanziamento regionale, è di 300mila euro e permetterà all’amministrazione di intervenire su un’arteria strategica per il territorio.
La strada di “Is Benas”, infatti, viene ogni giorno percorsa da tanti cittadini e visitatori che vogliono ammirare le bellezze del territorio. Un’infrastruttura, dunque, fondamentale nella quotidianità del paese.
«È la porta di accesso principale di Morgongiori per accedere al Monte Arci – commenta il sindaco Paolo Pistis – importante dal punto di vista della viabilità e turistica, in funzione di valorizzazione del territorio. Un progetto strategico, predisposto dall’Ufficio Tecnico del nostro Comune».