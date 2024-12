Si è tenuta sabato scorso, nella sede del Ceas di Morgongiori, la serata dedicata al “Premio Monte Arci”. Un’iniziativa voluta dal Consorzio di Gestione dell’omonimo parco, presieduto dal sindaco del centro patria delle lorighittas, Paolo Pistis. Grande soddisfazione da parte dei promotori. L’evento organizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con il Comune di Morgongiori ha voluto premiare 16 personalità di rilevanza nazionale e internazionale, la maggior parte provenienti dalla Provincia di Oristano.

«Una kermesse incentrata sui suoni, saperi e sapori del parco e dell'ossidiana – spiega il presidente del Parco, Paolo Pistis - che intende valorizzare un territorio di immensa bellezza ambientale e dalle straordinarie potenzialità. Siamo felici del risultato perché non è bastato l’ampio salone del Ceas Monte Arci per contenere tutto il pubblico accorso ad applaudire le straordinarie eccellenze scelte per questa prima edizione: i festeggiamenti hanno avuto inizio con la menzione speciale Lorighittas d’Oro assegnata ad una personalità non sarda di fama internazionale che possa promuovere la nostra famosa pasta fatta a mano oltre Tirreno e in tutto il mondo grazie al prestigio della sua attività. La prima della storia è stata attribuita al cantante italo inglese di fama mondiale Mal dei Primitives - continua Pistis - che ha dedicato a Morgongiori l’unica tappa sarda del suo tour internazionale in occasione degli 80 anni».

Premi speciali, inoltre, per due eccellenze dello sport: il Cagliari Calcio per la creazione straordinaria della maglia ispirata all'ossidiana di Pau, nel Parco del Monte Arci, e al carabiniere Stefano Oppo, di Oristano, canottiere campione del mondo e argento alle Olimpiadi di Parigi. Tanti i personaggi e le aziende che hanno ricevuto il premio nelle tre categorie: suoni, saperi e sapori. Nella sezione "Suoni", il chitarrista Andrea Cutri, di Cabras, la pianista Cinzia Casu di Oristano, per il contributo determinante alla nascita delle Scuole Civiche di Musica in Sardegna e al Coro Polifonico “Santa Cecilia” di Arborea. Nella sezione “Saperi”, premiati lo street artist “Manu Invisible”, la giornalista Incoronata Boccia, la scrittrice Chiara Miscali, lo scrittore, giornalista ed editorialista Matteo Porru, la giornalista Maria Francesca Chiappe e l’economista Franco Mannoni. Nella “Sezione Sapori”, infine, lo chef stellato Roberto Serra e le aziende Riso Passiu, La Dolce Vita, Cantina Contini 1898 e 3A Arborea.

