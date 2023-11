Una giornata dedicata agli anziani di Morgongiori.

È questa l’ultima iniziativa dell’amministrazione comunale che, a questo proposito, ha pubblicato un avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla partecipazione al pranzo di Natale “Anziani in Allegria”.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di realizzare un momento di socialità e aggregazione in occasione dell’arrivo delle festività natalizie. Un’attività che vuole coinvolgere l’intera comunità in vista del Natale, con un'attenzione maggiore per i residenti che hanno più di 65 anni d’età.

Il pranzo, che si svolgerà in una struttura della zona con animazione nel corso del pasto e nel pomeriggio, dovrebbe tenersi domenica 9 dicembre.

Per poter manifestare il proprio interesse a partecipare occorre presentare il modulo (disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, in Municipio, o sul sito istituzionale dell’ente) entro il prossimo venerdì 1 dicembre, alle 12.

