Domenica 5 maggio è in programma a Morgongiori la “Giornata Ecologica”. È una delle prime iniziative organizzate dalla neonata Pro loco del paese, presieduta da Costantino Statzu, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Per l’occasione i cittadini saranno impegnati nella pulizia di alcune zone di Morgongiori, con l’obiettivo di rendere il territorio più accogliente e vivibile. Non solo il gesto civico, ma sarà anche l’occasione per stare insieme, socializzare e fare comunità nel piccolo centro sul Monte Arci.

Il programma prevede, alle 9, il ritrovo presso la piazza Giovanni XXIII. Alle 9.15 avverrà la consegna, ai partecipanti, del materiale (guanti e buste) per la pulizia. A seguire la suddivisione in vari gruppi, che si occuperanno di diverse aree. A fine mattinata, intorno alle 13, il pranzo al sacco, collettivo, all’interno della pineta di “Is Benas”, fornito dalla Pro loco.

© Riproduzione riservata