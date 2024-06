Secondo appuntamento, a Morgongiori, del programma del Servizio di promozione della cultura della legalità "Vivermeglioinsiemelacomunita2024“. Il progetto nasce con l'intento di implementare un Servizio di promozione e di sensibilizzazione alla cultura della legalità. Affidato alla Consulente Pedagogica e Mediatrice Familiare dott.ssa Monia Podda, esperta del settore, prevede la realizzazione di molteplici attività e laboratori che vedranno protagonista la comunità di Morgongiori, e non solo, durante tutto il mese di giugno. Domani, dalle 17.30 alle 19.30, nella sede del CEAS Monte Arci, l'incontro "Gli Stereotipi di Genere tra Educazione e Prevenzione". Il progetto culminerà con il Convegno dal titolo "Legalità e..." del 12 luglio. In quella occasione amministratori, autorità, professionisti del settore, associazioni e comunità potranno confrontarsi sul tema e aprire nuovi scenari di co-costruzione di buone prassi nella promozione della legalità. Per informazioni sul ciclo di incontri è possibile rivolgersi alla Responsabile del Servizio Socio culturale e servizi alla persona del Comune, la dott.ssa Silvia Masala (0783-027792).

