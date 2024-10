Lunedì, martedì e mercoledì, a Morgongiori, si terranno celebrazioni e festeggiamenti in onore di “Santa Suia”, appuntamento molto sentito dalla comunità. L’organizzazione è a cura dell’omonimo comitato, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Pro loco, il Comitato di S.M. Maddalena 2025 e i volontari.

Il via lunedì, alle 7.30, con la Santa Messa in Parrocchia, a cui seguirà la processione verso la Chiesa campestre. All’arrivo, la Santa Messa. Nel pomeriggio, alle 16.30, in piazza Giovanni XXIII, spettacolo e laboratorio di Giocoleria con Giovanni Cosseddu. Alle 22.30, la musica dei “Nakama”.

Martedì, alle 10.45, la processione intorno alla Chiesa campestre e, a seguire, la Messa celebrata dall’Arcivescovo di Oristano e Vescovo di Ales-Terralba, Monsignor Roberto Carboni. Nel pomeriggio, alle 15.30, nella Chiesa campestre, balli sardi con la fisarmonica di Gianfranco Massa e l’organetto di Alessandro Nonnis. Alle 22.30, in piazza Giovanni XIII, balli sardi e, a seguire, Dj Set con Samuele Cocco.

Mercoledì, alle 7.30, Santa Messa e, a seguire, processione di rientro in parrocchia. La sera, chiusura alle 22.30, con lo spettacolo musicale e balli sardi con i “Brinca”.

