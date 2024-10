Il Comune di Morgongiori ha pubblicato l’avviso per destinare i contributi in favore delle famiglie per l’iscrizione e la frequenza dei figli minori alle attività sportive per la stagione sportiva 2023/2024. È possibile richiedere i benefici per i minori di 18 anni residenti a Morgongiori, avere una certificazione ISEE non superiori ai 35mila euro e aver praticato attività sportiva nel periodo che va dal settembre 2023 al giugno 2024.

Inoltre, il minore dovrà aver frequentato attività sportive in strutture e centri dotati di personale istruttore qualificato e per discipline riconosciute dal CONI. Verranno rimborsate le spese di iscrizione e frequenza certificate, fino ad un importo massimo pari a 250 euro. Le domande andranno presentate entro il 18 novembre.

La modulistica, invece, è reperibile presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale del Comune.

