Il Comune di Morgongiori ha pubblicato un avviso denominato progetto “Giovani e cultura insieme: una marcia in più per il futuro di tutti!”.

Un contributo dedicato agli studenti diplomati e laureati negli anni scolastici e accademici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per averne accesso gli interessati, oltre a possedere i requisiti, devono presentare domanda al Comune.

Per i diplomati alla Scuola Secondaria di II° grado più meritevoli la borsa di studio sarà di 600 euro per gli studenti che prenderanno una votazione di 100 e 100 e lode, 450 euro per i giovani con una votazione tra 99 e 90, 300 euro tra 89 e 80, mentre al di sotto di 80 non è prevista alcuna borsa di studio. Per i laureati, invece, è prevista una borsa di studio di 800 euro.

Le domande dovranno essere presentate entro il 20 febbraio all’Ufficio Protocollo, via e-mail (protocollo@comune.morgongiori.or.it) o PEC (protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it). La modulistica è presente all’Ufficio Socio culturale in Comune e sul sito istituzionale dell’ente. Per informazione è possibile contattare la dottoressa Silvia Masala, responsabile del Servizio.

