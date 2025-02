A Morgongiori, a partire dalla giornata di ieri, è possibile ritirare i sacchetti per la raccolta differenziata, per le sole utenze domestiche.

Per il ritiro dei sacchetti ci si potrà rivolgere presso l’Ufficio della Polizia Locale agli orari di apertura del municipio.

I sacchetti sono riservati ai cittadini utenti, iscritti presso il Comune di Morgongiori, che potranno presentarsi e ritirare le buste per il conferimento di plastica e l’umido.

Nel caso in cui l’utente non avesse la possibilità di recarsi in Comune può delegare una sua persona di fiducia per il ritiro o chiedere la consegna dei sacchetti a casa.

