Morgongiori, al via gli interventi nell'ufficio postale del paeseIn programma la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Prosegue il Progetto “Polis” negli uffici postali della provincia di Oristano. Tra questi l’ufficio di Morgongiori che nelle prossime settimane sarà interessato dagli interventi previsti dal Progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”.
I lavori riguarderanno la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del comfort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del confort ambientale. Inoltre, alla riapertura sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” INPS direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.
Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà la continuità di tutti i servizi attraverso sportelli dedicati alla clientela dei due uffici.
I cittadini di Morgongiori potranno recarsi presso l’Ufficio Postale di Masullas, in via Manzoni, dal lunedì al venerdì (dalle 8.20 alle 13.45) e il sabato fino alle 12.45. Gli interventi presso i due uffici postali avranno una durata stimata, salvo imprevisti, di circa 20 giorni lavorativi.