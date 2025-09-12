Prosegue il Progetto “Polis” negli uffici postali della provincia di Oristano. Tra questi l’ufficio di Morgongiori che nelle prossime settimane sarà interessato dagli interventi previsti dal Progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”.

I lavori riguarderanno la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del comfort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del confort ambientale. Inoltre, alla riapertura sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” INPS direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà la continuità di tutti i servizi attraverso sportelli dedicati alla clientela dei due uffici.

I cittadini di Morgongiori potranno recarsi presso l’Ufficio Postale di Masullas, in via Manzoni, dal lunedì al venerdì (dalle 8.20 alle 13.45) e il sabato fino alle 12.45. Gli interventi presso i due uffici postali avranno una durata stimata, salvo imprevisti, di circa 20 giorni lavorativi.

