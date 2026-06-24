Al via, a Morgongiori, le attività di animazione estiva della Biblioteca comunale. Dal 29 giugno, fino a fine luglio, infatti, sono state fissate le date di “Biblioescape: il segreto delle pagine sigillate”, un’avventura a tappe tra libri, enigmi e misteri.

Nel corso degli appuntamenti, la struttura ha previsto, oltre a letture e giochi per bambini e ragazzi di tutte le età, anche caccia al tesoro e sorprese. Per poter prendere parte alle attività occorrerà iscriversi e la partecipazione sarà gratuita.

Il programma inizierà il 29 giugno, mentre le altre date sono fissate per il 7, 11, 14, 21, 25 e 28 luglio, nei locali della biblioteca, dalle 10 alle 12. Inoltre, la Biblioteca comunale ha comunicato il cambio di orario di apertura per i mesi di giugno e luglio: l’utenza ne potrà usufruire il martedì e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e chiuderà il 18 luglio e il 1 agosto.

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